Flinke boost voor de Omloop: Lotte Kopecky heeft een nieuw meerjarig contract getekend

Lotte Kopecky heeft duidelijkheid over haar toekomst. De wereldkampioene op de weg heeft haar contract bij SD Worx-Protime verlengd tot eind 2028.

Lotte Kopecky maakte in 2022 de overstap van LIV Racing naar de Nederlandse topploeg SD Worx-Protime. Haar contract liep eind dit seizoen wel af, maar dat contract is nu opengebroken. De wereldkampioene blijft tot eind 2028 bij de ploeg.

Bij SD Worx-Protime groeide Kopecky de afgelopen jaren uit tot een wereldtopper. Ze won er onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, twee keer de Ronde van Vlaanderen en het WK op de weg.

"Als ik terugkijk als welke renster ik hier twee jaar geleden ben de ploeg ben aangekomen en als ik zie welke stappen ik hier gezet heb en welke kansen ik hier gecreëerd maar ook gekregen heb, dan is het voor mij een logische keuze om hier verder te gaan."

Voor Kopecky is het gevoel dat ze heeft bij de ploeg, waar ze zich op haar gemak voelt, een belangrijke factor om bij te tekenen. De komende jaren zien we Kopecky dus ook nog in de kleuren van SD Worx-Protime.