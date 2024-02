José De Cauwer heeft een ferme bedenking voor Wout van Aert en zijn team richting Vlaams voorjaar

Het wielerjaar 2024 kan bijna écht beginnen. Met de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staat de opening van het Vlaams voorjaar komend weekend op het programma. José De Cauwer laat zich alvast uit over een aantal heikele thema's.

Dé ploeg waar iedereen zal naar kijken? Dat moet Visma - Lease a Bike zijn. Wout van Aert is topfavoriet om er meteen te staan in het openingsweekend, al helemaal omdat er geen Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar aan de start staat.

Bovendien toonde van Aert in de Algarve dat er toch al wat vorm is vroeg op het seizoen. Tijd om te oogsten in het openingsweekend? Volgens José De Cauwer kan het zeker, al ziet hij toch ook één ferme kanttekening bij de mogelijke suprematie.

Nathan Van Hooydonck zal gemist worden volgens José De Cauwer

"Ze zullen bepalen wat er zal gebeuren en ze hebben de sleutel in handen voor 75%", aldus José De Cauwer bij Sporza Daily. "Ze hebben de betere renners, maar er is wel een streepje op de carrosserie door het wegvallen van Nathan Van Hooydonck."

Van Hooydonck kent de koersen volgens De Cauwer heel erg goed en is thuis op de Vlaamse wegen. Daarom mag zijn afwezigheid onder geen beding worden onderschat. "Al is de ploeg breed genoeg om dat op te vangen", besluit de analist en ex-bondscoach.