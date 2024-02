José De Cauwer over het afhaken van grote favoriet voor de Omloop: "Die tijd is al lang voorbij"

Zaterdag staat de Omloop Het Nieuwsblad op het programma, maar één van de smaakmakers van dit prille seizoen staat niet aan de start. Volgens José De Cauwer een fenomeen dat steeds meer voorkomt.

Mads Pedersen won dit seizoen al zes keer, maar de Deen past dus voor het openingsweekend in België. Pedersen kiest namelijk voor het alternatief in Frankrijk met de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic.

"Je ziet het gewoon meer en meer. Wij denken als Vlamingen dat iedereen de Omloop Het Nieuwsblad zal rijden. Voor ons is dat logisch, maar die tijd is al lang voorbij. Het is à la tête du client", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Jasper Stuyven

Alle renners die in dezelfde koers aan de start staan, dat zal volgens De Cauwer maar een paar keer per jaar meer gebeuren. Al moet er ook niet rouwig om gedaan worden, stelt De Cauwer. Omdat de grote koersen bijna allemaal worden gewonnen door dezelfde renners.

"In die ploegen zijn de kansen beperkt voor de renners die net onder de kopmannen staan. Als iemand als Mads Pedersen dan ontbreekt, dan is het aan de anderen om te scoren", sluit hij nog af. Een kans voor Jasper Stuyven of Edward Theuns dus.