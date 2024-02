Patrick Lefevere deelt klein prikje uit aan topsprinter Jasper Philipsen

Patrick Lefevere haalde vorig jaar Tim Merlier weg bij Alpecin-Deceuninck. De grote baas van Soudal Quick-Step ziet een duidelijk verschil met Jasper Philipsen.

Tim Merlier is opnieuw uitstekend aan zijn seizoen begonnen. De ex-Belgische kampioen won twee ritten in de AlUla Tour en won ook de eerste rit in de UAE Tour. Zijn teller staat dus voorlopig al op drie zeges.

In de UAE Tour klopte Merlier alle grote namen met onder meer Jakobsen, Welsford, Gaviria, Molano, Groves, Ackermann, Kooij en Groenewegen. Met Jasper Philipsen is de snelste man op twee wielen er niet bij.

Merlier vs Philipsen

Toch is Patrick Lefevere daar niet helemaal akkoord mee. "Ik denk dat Philipsen een nerveuzere sprinter is. Merlier is altijd kalm en hij kan het altijd alleen", zegt hij bij HUMO. Lefevere ziet nog ander verschil tussen Merlier en Philipsen.

"Als hij een lead-out heeft, is het natuurlijk beter, maar Philipsen heeft meer ruimte nodig of hij wurmt zich in de ruimte", verwijst Lefevere naar de sprints van Philipsen in de Tour van vorig jaar. Toen deelden lead-out Van der Poel en Philipsen enkele kwakken uit in de sprint.