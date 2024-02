Patrick Lefevere haalt verwoestend uit naar Julian Alaphilippe en doet enkele stevige onthullingen

Ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe presteert al twee seizoenen ondermaats. Patrick Lefevere heeft nu de verklaring gegeven voor de mindere prestaties van de Fransman.

In 2020 en 2021 pakte Julian Alaphilippe de wereldtitel op de weg, maar de voorbije twee seizoenen is de Fransman stevig weggezakt. Hij won in totaal nog maar vier koersen, toch te weinig voor iemand van zijn niveau.

Patrick Lefevere zette Alaphilippe eind 2022 al eens stevig op zijn plaats en doet dat nu nog eens. "Julian is een goeie gast, maar nadat hij zijn megacontract had getekend, heeft hij niet meer gepresteerd", zegt hij bij HUMO.

Marion Rousse

Volgens Lefevere moet een renner die ouder wordt, net meer trainen, maar bij Alaphilippe was dat dus niet het geval. De Fransman, die aan zijn laatste contractjaar bezig is, moet nu de klik maken, volgens Lefevere.

Wat is de oorzaak dan van dat mindere presteren? "Te veel feesten, te veel alcohol...", zegt Lefevere. "Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion (Rousse, de partner van Alaphilippe, nvdr.). Misschien wel té veel."

"Ik heb hem in november vorig jaar gesproken, in het bijzijn van Marion en zijn manager Dries Smets. Ik heb gezegd: 'Zo kan het niet verder. Als je nog één keer iets mispeutert, dan ontsla ik je op staande voet.' De boodschap is aangekomen. Hij is zich aan het herpakken."