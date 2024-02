Ploegmaat wil Thibau Nys achterna gaan: "Natuurlijk motiveert me dat"

De Nederlander Pim Ronhaar heeft er een uitstekend seizoen opzitten in het veldrijden. De Nederlander wil nu net als ploegmaat Thibau Nys de stap zetten naar de weg.

Thibau Nys maakte dit seizoen indruk met onder meer overwinningen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Ook zijn Nederlandse ploeggenoot Pim Ronhaar (22) deed dat, met zeges in Dendermonde en Dublin.

Ronhaar begint in maart opnieuw met trainen, maar heeft dus ook ambitie op de weg. Vooral de Ardennen zouden hem goed moeten liggen, denkt hij. "Als ik kijk waar mijn hoogste waardes liggen in de testen, zijn dat de inspanningen van een minuut, vijf minuten of tien minuten", zegt hij bij Wielerflits.

Thibau Nys

"Natuurlijk motiveert het verhaal van Thibau mij", geeft Ronhaar toe. Al heeft hij nog niet veel ervaring op de weg. Corona stak daar een stokje voor en bij zijn vorige ploeg zat Ronhaar niet zo goed in zijn vel.

Op de weg rijden heeft volgens de Nederlander ook alleen maar voordelen voor het veldrijden. "Een goede zomer kan je eigenlijk zo goed als rechtstreeks vertalen in een goede winter." Waar en wanneer we Ronhaar op de weg gaan zien, is nog niet duidelijk.