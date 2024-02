Sven Nys onthult waarom zijn ploeg zo goed presteerde dit seizoen in het veld

Sven Nys kan terugblikken op een bijzonder geslaagd seizoen voor zijn ploeg Baloise Trek Lions. Vooral de mannen tilden elkaar naar een hoger niveau.

Joris Nieuwenhuis, Thibau Nys, Pim Ronhaar en Lars van der Haar wonnen elk minstens één manche in de wereldbeker. Nys won ook nog op de Koppenberg, terwijl Nieuwenhuis Van der Haar opvolgde als Nederlands kampioen.

Dat de ploeg zo goed in de breedte scoorde, maakt Nys vooral blij. "Ik ben vooral gelukkig dat we met alle renners konden winnen. We wonnen ook gespreid over het hele jaar. Dat is heel fijn om te zien", zegt Nys bij Wielerflits.

Verschillende factoren

Zijn renners hebben elkaar ook naar een hoger niveau getild, stelt hij. Als er naar de overwinningen en de podiumplaatsen wordt gekeken, dan heeft Baloise Trek Lions het nooit beter gedaan, stelt Nys nog verder.

Waarom de puzzel dit seizoen wel in elkaar is gevallen, is volgens Nys ook een samenloop van omstandigheden. Vooral omdat de ploeg nu renners heeft die allemaal wat op hetzelfde niveau zitten.

De ploeg heeft echter ook renners naar specifieke wedstrijden gestuurd die hen het beste lagen. "Dat is goed uitgedraaid. Verder was er ook de goede sfeer in de ploeg. Het is een combinatie van veel factoren."