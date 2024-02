Vader Evenepoel helemaal in paniek: "Van Aert heeft bedrag genoemd voor ploegmaats"

Wout van Aert werd op het WK op de weg in Glasgow tweede. Het jaar ervoor had Remco Evenepoel de wereldtitel gepakt.

Het WK van Glasgow in 2023 zorgde voor de nodige spanningen. De vader van Remco Evenepoel zei dat de ploeg vier à vijf stappen vooruit moest zetten.

Patrick Lefevere heeft hem toen van antwoord gediend. “Maar daarna moet je die bladzijde omdraaien”, klinkt het in HUMO. “Vroeger was ik koppig. Met de jaren ben ik milder geworden: ik heb leren vergeven. Maar vergeten doe ik niet: ik heb een olifantengeheugen.”

Ook op het WK in Australië het jaar voordien was het prijs met vader Evenepoel. “Hij zei tegen mij: 'Wout van Aert heeft een bedrag genoemd dat hij aan de ploegmaats zal geven als hij wint. Ik heb tegen Remco gezegd dat hij het dubbele of het driedubbele moet geven.'”

Maar Patrick Lefevere vond dat helemaal geen goed idee. “Waarop ik: 'Nee, je moet dat juist níét doen. Geef hetzelfde als Wout. Als Remco de beste is, zal hij toch winnen.'”

De nationale ploeg blijft in het wielrennen toch iets bijzonders, naast de werking met de normale ploegen. “Ze moeten bij de nationale ploeg toch voor elkaar rijden? Als je op voorhand begint op te bieden, heb je geen ploeg meer”, is Lefevere duidelijk.