📷 Beeld van Julian Alaphilippe en vrouw Marion Rousse spreekt boekdelen na krasse uitspraken van Lefevere

Een opvallend beeld dat boekdelen spreekt. Marion Rousse is echtgenoot Julian Alaphilippe tot aan de ploegbus van Soudal Quick-Step gaan brengen, in aanwezigheid ook van hun zoontje Nino.

Een opvallend moment toch op deze donderdag, want weinig renners die door hun partner worden afgezet aan de ploegbus voor de verkenning van de Omloop. Het was dus wel het geval bij Alaphilippe. Hij en zijn naasten sturen zo zonder letterlijk iets te zeggen al enkele duidelijke boodschappen de wereld in.

Een eerste boodschap is dat Julian, Marion en zoontje Nino een hecht gezin vormen, waarbij allen aan hetzelfde zeel trekken. Een andere boodschap is dat iedereen bij Soudal Quick-Step de plooien wil gladstrijken, want het was goed te merken dat Marion Rouse een heel hartelijk onthaal kreeg aan de ploegbus.

© photonews

Zo verscheen er bij Wilfried Peeters een brede glimlach op het gezicht, zeker bij de interactie met de kleine Nino. Staan de neuzen inderdaad weer in dezelfde richting bij de Wolfpack en bij de clan Alaphilippe? Dat zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.