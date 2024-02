CEO SD Worx is duidelijk: grote gevolgen voor Vollering na nieuw contract voor Kopecky

Lotte Kopecky verlengde haar contract tot eind 2028 bij SD Worx-Protime. Al lijkt dat ook een vertrek van Demi Vollering als gevolg te hebben.

In 2022 maakte Lotte Kopecky de overstap van Liv Racing naar SD Worx. Daar groeide Kopecky helemaal door ene won ze onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de Strade Bianche en twee keer de Ronde van Vlaanderen.

Daarvoor werd Kopecky beloond met een nieuw en verbeterd contract tot eind 2028. Al lijkt dat wel gevolgen te hebben voor een andere wereldtopper, namelijk Tourwinnaar Demi Vollering. Zij is ook einde contract.

Transfer Demi Vollering

De Nederlandse werd samen met Kopecky de beste renster ter wereld en ook zijn zou rekenen op een loonsverhoging. Al lijkt dat toch niet bij SD Worx-Protime te gebeuren, stelt CEO Erwin Janssen bij Het Nieuwsblad.

"Wij kunnen ons budget slechts één keer uitgeven. De sponsorbudgetten stijgen maar niet zo snel als de salarissen of de kosten van het professionaliseren. Daarom moeten we ook keuzes maken."



"Als u me dan vraagt hoe groot de kans is dat Demi Vollering volgend seizoen nog bij ons fietst, dan antwoord ik dat het moeilijk zal worden", zegt de CEO nog. Vollering zou deze winter al een aanbieding van 1 miljoen euro van UAE hebben gekregen, maar geweigerd hebben.