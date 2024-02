Evenepoel geïnspireerd door andere grote naam: vader Patrick komt met goed nieuws, ook belangrijke rol voor Oumi

Remco Evenepoel zelf, vrouwlief Oumi en vader Patrick doen allen hun duit in het zakje. Het hele gezin Evenepoel is vastberaden om van de R. EV Brussels Cycling Academy een succes te maken.

Dat is het sociale project dat Remco heeft opgestart om zo veel mogelijk Brusselse jongeren aan het fietsen te krijgen. "De kiem voor het idee ligt in zijn voetbalperiode, toen hij vaak ploeggenoten zag aankomen met kapotte schoenen omdat hun ouders niet genoeg geld hadden", vertelt vader Patrick Evenepoel aan BRUZZ.

"De wielersport is dan nog een stuk duurder dan voetbal, want een koersfiets kost een aardige duit. En dan heb je nog ander materiaal nodig. Remco ging ter inspiratie praten met Vincent Kompany toen die nog coach was bij RSC Anderlecht, over zijn socio-sportieve project ter ondersteuning van Brusselse voetbalclubs."

Het project van Remco schakelt ondertussen al een tandje hoger, met onder meer een samenwerking met een wielerclub uit Molenbeek. Er is immers ook veel diversiteit in Brussel en dus ook veel jongeren die de liefde voor de koers niet van thuis met de paplepel meekrijgen.

"We zetten er hard op in om ook die jongeren te bereiken. Daarbij helpt het dat Remco's vrouw Oumi zelf van Marokkaanse afkomst is. Wie weet ontdekken we binnenkort de nieuwe Biniam Girmay."