Grote concurrent van Remco Evenepoel spreekt klare taal over clash der groten in de Tour de France

Met ook Remco Evenepoel die naar de Tour de France trekt, gaat het helemaal een clash der groten worden op Franse bodem. Daar lijken ook de hoofdrolspelers naar uit te kijken.

De grote kanonnen in de Tour de France zijn in de eerste plaats misschien Vingegaard en Pogacar, maar ook de eerste deelname van Remco Evenepoel is een factor om rekening mee te houden. En dan is er nog Primoz Roglic, die hoopt dat zijn overstap naar BORA-hansgrohe maximaal rendeert.

Het is niet dat er straks minder concurrentie zal zijn, zeker ook gelet op de aanstaande deelname van Remco Evenepoel. Roglic heeft daar kort op gereageerd bij Eurosport. "Ik ben daar juist superblij mee. Ik hoop dat we allen naar de Tour zullen gaan."

EXTRA SPEKTAKEL MET EVENEPOEL ERBIJ

De Sloveen rekent op extra spektakelwaarde en dat zal de belangstelling voor de wedstrijd enkel nog groter maken. "Hoe leuker het is voor de fans om naar te kijken, hoe beter het is voor het wielrennen. Ik hoop dat we er allen op ons hoogste niveau zullen acteren."