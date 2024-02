Jan Bakelants uit stevig zijn twijfels bij de aanpak van Arnaud De Lie en Lotto Dstny

Arnaud De Lie werd vorig jaar bij zijn debuut meteen tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Dit jaar zijn er wel meer vraagtekens over de vorm van de jonge Waal.

Vorig jaar imponeerde Arnaud De Lie in de Omloop. Hij viel op zo'n 50 kilometer van de streep en hield daar een hevig bloedende knie aan over. Het hield De Lie niet tegen om de Muur op zijn buitenblad omhoog te rijden en naar de tweede plaats te sprinten.

Dit jaar is er echter twijfel over de vorm van De Lie. Hij gaf in twee van zijn drie wedstrijden op, al werd hij in de Clasica de Almeria wel vierde in de sprint. De Lie begon dit jaar drie weken later aan zijn seizoen en heeft ook al een zware hoogtestage achter de rug.

Slinger doorgeslagen?

Jan Bakelants is er niet zeker van dat De Lie zal meedoen voor de prijzen in de Omloop. "De aanpak is nieuw, dus ik verwacht eigenlijk meer van hem in de echte topklassiekers, waar de focus is naar verschoven", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Vorig jaar was hij heel sterk in het openingsweekend, vooral in de Omloop. Kuurne heeft hij toen niet gereden, wat ik toen een fout vond. Hij had toen ook heel wat voorbereidingswedstrijden gereden, waar hij toen heel succesvol was."

"Ik denk dat Lotto het te ver naar het andere eind heeft doorgedreven, al behoed ik me wel voor premature conclusies. Maar voor mij is De Lie toch iemand die competitie nodig heeft en beter wordt door te koersen.