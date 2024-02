Jasper Stuyven stevig in discussie met zijn ploeg Lidl-Trek: "Dat is nog zacht uitgedrukt"

Bij Lidl-Trek hopen ze dat Jasper Stuyven dit jaar opnieuw op niveau presteert. Over zijn prestaties van het voorbije jaar ontstond er wel een discussie.

Sinds zijn overwinning in Milaan-Sanremo in 2021 kon Jasper Stuyven niet meer winnen op de weg, hij staat dus al bijna drie jaar droog. In oktober vorig jaar werd Stuyven in zijn Leuven wel de eerste Europese kampioen gravel.

Bij Lidl-Trek waren ze echter niet tevreden over de prestaties van Stuyven de voorbije twee jaar. "Voor twee jaar geleden klopt dat misschien wel, maar wat vorig jaar betreft deel ik die mening niet", zegt Stuyven bij HLN.

"Het was een, en dat is zacht uitgedrukt, geanimeerd gesprek. Onze meningen matchten niet goed", onthult Stuyven. Hij vindt namelijk dat hij vorig jaar wel op de afspraak was, maar er andere factoren meespeelden.

Vanaf Milaan-Sanremo was hij conditioneel in orde, maar pech of valpartijen hebben hem genekt. "Ik had dan ook een slechte dag in Gent-Wevelgem en dan is het voorjaar rap voorbij. Frustrerend", stelt Stuyven nog.

Dit jaar heeft de Leuvenaar een veel betere winter achter de rug. In de Ronde van de Algarve werd hij al twee keer zevende in de sprint, Stuyven wil zich dan ook meteen tonen in het openingsweekend.