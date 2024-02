Laat Van Aert zich te makkelijk in rol van lead-out duwen? Bakelants geeft zijn ongezouten mening

Wout van Aert won met de openingsrit in de Ronde van de Algarve al een keer dit seizoen. Al laat Van Aert wellicht ook een heel aantal overwinningen liggen.

Van Aert zou in de Ronde van de Algarve niet meedoen aan de sprints, maar bedacht zich toch nog in de derde rit en won. "Hij wint in de Algarve toch ook weer een massasprint”, zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Ik vind dat hij zich te makkelijk wegcijfert in de rol van aantrekker."

Ook in de aankomende Giro zal Van Aert vooral lead-out zijn van de Nederlander Olav Kooij, die voor het eerst een grote ronde rijdt. Een rol die Van Aert graag op zich neemt, al zou Bakelants hem liever toch wat meer zien sprinten.

Giro d'Italia

"Een paar jaar geleden won hij nog een sprint in de Tirreno-Adriatico, na een rit zonder noemenswaardige obstakels. Een vlakke rit, en toch werden alle sprinters geklopt op hun terrein", stelt hij.

"Kooij of niet, ik vind dat Wout moet blijven sprinten. Ook in de Giro, en niet steeds zomaar aantrekken voor Kooij. Die is misschien op training wel sneller, maar in een echte wedstrijd kunnen de rollen perfect omgedraaid zijn.”