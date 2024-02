Lefevere en Alaphilippe kiezen elk voor andere aanpak, er is wel halve mea culpa: "Misschien heb ik een fout gemaakt"

De scherpe commentaren van Patrick Lefevere over Julian Alaphilippe hebben voor heel wat heisa gezorgd. De Fransman houdt hierover de lippen stijf op mekaar. Zijn ploegbaas heeft er wel nogmaals een verklaring over afgelegd.

Op de persbabbel van Soudal Quick-Step naar aanleiding van het Vlaamse openingsweekend werd verwacht dat Alaphilippe met een eerste reactie ging komen. Die is uitgebleven. Patrick Lefevere heeft wel het woord genomen over de hele zaak.

"Ik kan me inbeelden dat iedereen naar hier gekomen is vanwege alles wat de laatste dagen in de pers verschenen is. Om duidelijk te zijn: we zijn hier niet om hierover te spreken, we willen spreken over het openingsweekend. Julian zal geen vragen beantwoorden over de laatste dagen."

GEEN REACTIE VAN ALAPHILIPPE

Dat was dan meteen duidelijk gemaakt, al deelde de CEO van Soudal Quick-Step wel nog de eigen inzichten. "Ik wil zelf wel dit zeggen: ik heb een interview afgelegd van drie uur en de passage over Julian duurde drie minuten."

Die passage ging dus over de tegenvallende prestaties van Alaphilippe. "Mogelijk wordt mijn Engels niet altijd goed begrepen, maar misschien heb ik een fout gemaakt om hierover te spreken. Ik had het over november 2022 en we zijn nu in 2024. Ik kan begrijpen dat hier wel wat gedoe rond was."