Mathieu van der Poel maakt het met rake anekdote glashelder waar hij absoluut niet van houdt

Mathieu van der Poel houdt van de fiets, golfen en skiën. Maar er zijn ook dingen waar hij niet van houdt en soms hebben die zelfs met de koers te maken.

Wielerrevue heeft al een stukje vrijgegeven van een interview met Van der Poel dat in het magazine zal verschijnen. Daarin komt aan bod dat Van der Poel nu niet bepaald kickt op de massale belangstelling die hij geniet. Zo rakelt hij de handtekeningensessie op die hij en Contador eind vorig jaar gaven in Madrid.

Daar kwam een massa volk op af. "Contador is ook een grote naam, maar het was hoe dan ook niet normaal. We hebben een uur gesigneerd en toen we buiten kwamen, was de rij alleen maar langer geworden. Het was ook gewoon in een broodjeszaak. De organisatie had het zelf ook onderschat, denk ik."

VAN DER POEL VINDT AANDACHT ZELDEN LEUK

Dit kon Van der Poel nu nog wel smaken. "Dit was een grappig moment, maar aandacht en bewondering vind ik in het algemeen zelden leuk. Soms wordt het té veel. Zo reageren mensen weleens vol onbegrip als ik tijdens een training niet stop als ik blokken aan het doen ben."

De wereldkampioen op het veld en op de weg kijkt er niet meer raar van op. "Dat is minder leuk, maar het hoort er nu eenmaal een beetje bij. Ik schrik er niet meer van."