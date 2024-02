Michel Wuyts weet nu al wie dé man van het voorjaar zal worden

Komend weekend gaat het voorjaar van start met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor Michel Wuyts is het nu al duidelijk wie de man van het voorjaar wordt.

Wout van Aert probeert het dit voorjaar iets anders aan te pakken door pas na het openingsweekend een eerste keer op hoogtestage moeten gaan. Daardoor hoopt Van Aert zijn topvorm te bereiken in de Ronde van Vlaanderen.

Toch denkt Michel Wuyts dat Van Aert vooral opnieuw zal moeten opletten van Mathieu van der Poel, die vrijdag zijn programma voor het voorjaar bekendmaakt. Wuyts stelt zelfs dat Van der Poel opnieuw zal domineren.

"Niet alleen door zijn prestaties van afgelopen crosswinter, maar ook door hoe hij zich nu beter dan voorgaande jaren kan voorbereiden op het wegseizoen, door drie van de vier maanden in Spanje te overbruggen", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Ik refereer aan Milaan-San Remo en nog meer aan het WK in Glasgow. Hij beweert nu zelf dat hij daar zijn hoogste niveau ooit heeft gehaald en hij gaat proberen om dat vormpeil in het voorjaar ook te behalen. Als hem dat weer lukt, vraag ik mij af of die monumenten nog gereden moeten worden."