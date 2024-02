Oliver Naesen begint aan nieuw hoofdstuk bij Decathlon-AG2R: "Dat wordt nu mijn rol"

Oliver Naesen kreeg aanbiedingen van Lotto Dstny en Intermarché-Wanty, maar besloot toch om bij Decathlon-AG2R te blijven. En dat vooral in een nieuwe rol.

Al aan zijn achtste seizoen is Oliver Naesen (33) begonnen bij de Franse ploeg. Hij is al het langst aan de slag bij AG2R en is ook de derde oudste renner bij Decathlon-AG2R. Maar de aanbiedingen legde hij zich dus naast zich neer.

De gesprekken hebben echter niet lang geduurd, stelt Naesen. De Lie wilde hem er graag naar Lotto Dstny halen en dat vond Naesen een leuk compliment. Maar toen lag zijn keuze al vast om bij te tekenen.

UCI-punten

"Nu zal mijn rol punten pakken zijn. Al zal in het algemeen mijn helpersrol in de etappekoersen de bovenhand nemen op het klassieke voorjaar. Dat gevoel heb ik toch gekregen", stelt Naesen bij Wielerflits.

"Vorig jaar in de Tour had ik het gevoel dat ik beter was dan ooit daar. En dat is natuurlijk wel leuk. Dat is hoopgevend. Je moet het licht zoeken waar het brandt", stelt Naesen nog.