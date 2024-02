Tom Boonen streng voor ex-baas Patrick Lefevere na uitspraken over Julian Alaphilippe

Patrick Lefevere haalde stevig uit naar Julian Alaphilippe. Tom Boonen vindt dat zijn ex-baas iets voorzichtiger had moeten zijn.

In een interview met HUMO haalde Patrick Lefevere stevig uit naar Julian Alaphilippe. "Hij feest en drinkt te veel. Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion (Rousse, de partner van Alaphilippe, red.)", stelde Lefevere.

Rousse reageerde bijna onmiddellijk en haalde uit naar Lefevere door te stellen dat hij zich niet hoefde te bemoeien met hun privéleven. Ook Tom Boonen vindt dat Patrick Lefevere beter op zijn woorden had moeten letten.

Onvoorzichtige Lefevere

"Ik vond het compleet overbodig om er nu nog over te beginnen", stelt Boonen bij Wielerclub Wattage. Het drankgebruik en de feestjes van Alaphilippe zouden namelijk al dateren van eind 2022.

"Ik had de indruk dat Julian opnieuw goed bezig was. Dat nu net aan de vooravond van het nieuwe seizoen opnieuw oprakelen... Het kan ook zijn dat het interview al twee maanden geleden is afgenomen, dat weten we natuurlijk niet. Maar het was nu niet aan de orde."

Lefevere heeft het dan wel gezegd, maar volgens Boonen had hij het ook kunnen laten schrappen uit het interview. "Dit is door de mazelen van het net geglipt en Patrick heeft dit interview wellicht zonder persverantwoordelijke van de ploeg gedaan. Anders had dit nooit gepasseerd."