Vrouw van Philippe Gilbert zet Marion Rousse stevig op haar plaats na uithaal naar Lefevere

Patrick Lefevere haalde stevig uit naar Julian Alaphilippe en zijn partner Marion Rousse. De grote baas van Soudal Quick-Step krijgt echter steun uit onverwachte hoek.

Patrick Lefevere had in een interview stevig uitgehaald naar Julian Alaphilippe en zijn vrouw Marion Rousse. "Julian ligt ook serieus onder de sloef bij Marion", zei Lefevere. Rousse, onder meer co-commentator in Frankrijk, kon er niet mee lachen.

"Wat meneer Lefevere ook van mij vindt, het is onaanvaardbaar om ons privéleven aan te vallen op de manier waarop hij dat doet", reageerde ze op haar sociale media. "Toon wat meer respect en klasse."

Steun voor Lefevere

Lefevere krijgt nu echter steun van Bettina Pesce, de vrouw van Philippe Gilbert, en zij haalt keihard uit naar Rousse "Dit is wat ze de keerzijde van de medaille noemen, Marion. En dan vertelt Patrick nog maar een deel van het gedrag van jouw man."

"Je zou het beter wat low-profile houden... Patrick zegt gewoon luidop wat hij denkt en wat veel mensen om jou heen ook denken. Hij betaalt zijn renner een fortuin, en dan is die ook wat verschuldigd aan zijn baas. Zo werkt het.”

"Jij leeft ervan om slecht mensen te praten van achter jouw microfoon, verborgen in je studio. En als het gaat om verantwoordelijkheid opnemen, ben je nooit op de afspraak. Jouw bericht is een goeie reflectie van wat jou écht heeft geraakt, en dat zijn jij en je imago."

"Er is een spreekwoord dat gaat: je wou het schaap opeten, en nu poep je de wol uit." Vrij vertaald als: wie z’n kont verbrandt, moet op de blaren zitten.