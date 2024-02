Zelfverzekerde Wout van Aert zegt waar het op staat en weet al zeker wat helemaal geen zin heeft

Wout van Aert geeft een ontspannen en zelfverzekerde indruk. Allemaal goede tekenen zo vlak voor het Vlaamse openingsweekend.

In Oostkamp, uiteraard onder grote belangstelling, heeft Wout van Aert op een persconferentie vooruitgeblikt naar de Omloop. "Met deze ploeg aan de start moeten we ons niet verbergen", klinkt het zelfzeker. "We hebben de kwaliteit om de koers te dragen." Verstoppertje spelen heeft volgens hem geen zin.

HOGE VERWACHTINGEN VOOR VAN AERT

Bij de start van het openingsweekend zijn de verwachtingen alweer torenhoog voor zijn ploeg, zeker na het aantal zeges in het voorjaar van 2023. "Het zal niet makkelijk worden om te winnen, maar dat is wel onze bedoeling en ambitie."

In elk geval heeft Van Aert ook al hoopgevende signalen laten zien op Zuid-Europese bodem. "Het was goed dat ik in de ritten in de Ronde Algarve mee kon doen voor de prijzen."