🎥 Thomas De Gendt bedankt Soudal Quick-Step na hartverwarmend moment

Lotto Dstny had met Lennert Van Eetvelt, die zes bonificatieseconden pakte onderweg, en Harm Vanhoucke twee renners in de vlucht van de dag. Daardoor reed de ploegwagen van Lotto Dstny ook voor het peloton uit.

De ploegwagen kon De Gendt dus niet bijstaan toen hij tegen de grond ging. Hij raakte iets met zijn voorwiel en viel hard. Gelukkig voor De Gendt kon hij een zware klap op zijn hoofd vermijden.

De Gendt kon rekenen op de hulp van Soudal Quick-Step na zijn val en bedankte de Belgische ploeg op zijn sociale media. "Ze gaven me een nieuw wiel, repareerden mijn fiets en deden het hersenschuddingprotocol."

Er hing een GoPro aan het stuur van De Gendt waardoor duidelijk zou worden hoe hij tegen de grond ging. "Maar de camera stond ingesteld om op te nemen tijdens de laatste 40 kilometer." De Gendt deed dan ook een oproep op sociale media om meer duidelijkheid wat hij raakte met zijn voorwiel.

A special thank you to @soudalquickstep for the help after my crash. They gave a new wheel, fixed my bike and did the concussion protocol. Our car was behind the break and unable to help at that moment.