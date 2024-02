Belg moet openingsweekend aan zich voorbij laten gaan door bizarre blessure

De tijdrit van 5 kilometer in de Ruta del Sol was tot nu toe de enige koers van Frederik Frison in 2024. De 31-jarige Belg maakte dit jaar dus de overstap naar Q36.5 Pro Cycling, na meer dan acht jaar bij de Lotto-ploeg.

De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zal Frison dus wel moeten missen, meldt zijn ploeg nu op sociale media. Frison heeft een blessure opgelopen na een incident met een hond, toen hij zijn dochter ging oppikken.

Frison krijgt nu de nodige medische zorgen en wordt door de ploeg opgevolgd. Bij Q36.5 Pro Cycling zijn ze wel hoopvol dat Frison binnenkort opnieuw zal kunnen koersen, maar wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk.

Dinsdag zou Frison aan de start staan in Le Samyn, al is het dus niet zeker of hij op tijd fit raakt. Daarna staan ook nog de Grand Prix Criquielion (02/03), de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (03/03) en Dwars door Vlaanderen (27/03) op zijn programma.

