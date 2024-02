De Cauwer wijst op belangrijke regel: "Behalve als je Wout van Aert heet"

Het Vlaamse openingsweekend begint morgen. Met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staan er twee koersen op de agenda.

Vlaanderen is er helemaal klaar voor. Nog één keer slapen en dan is het van dat. Het openingsweekend brengt de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne naar de wielerfans.

Ook José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke zien het helemaal zitten. Beide commentatoren kijken vooral uit naar wat de Belgische renners meteen kunnen brengen in de twee eerste koersen van het jaar.

Voor hen is een overwinning pakken van heel groot belang. De Cauwer en Vannieuwkerke zijn het erover eens dat wie in dit openingsweekend een koers wint meteen mag spreken van een geslaagd voorjaar. “Als je niet Wout van Aert bent. Al de rest kan bijna zeggen dat hun voorjaar geslaagd is”, zegt José De Cauwer bij Sporza.

Soudal-QuickStep sterk aan start van openingsweekend

“Dus enkel Van Aert moet meer winnen dan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne?”, reageert Karl Vannieuwkerke meteen. “Ik denk dat wij met z'n allen in Vlaanderen en ver erbuiten dat denken”, gaat De Cauwer verder.

De stelling dat je voorjaar meteen geslaagd is bij een zege in het openingsweekend geldt niet in het minst ook voor Soudal-QuickStep. Zij komen met een heel sterk team aan de start.

“Deze mannen moeten de koers op voorhand dynamiteren. Wegraken zonder Visma-boys is het devies. Ik kijk vooral uit naar Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe. Gaan zij hun niveau weer halen? En Gianni Moscon. Hij is voor mij een beetje een vraagteken”, klinkt het bij De Cauwer.

“Als zij een koers winnen dit weekend, is het voorjaar geslaagd”, pikt Vannieuwkerke in. “Absoluut”, besluit De Cauwer.