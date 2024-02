Dirk De Wolf velt zijn oordeel over het overslaan van het voorjaar door Thibau Nys

Thibau Nys pakte vorig seizoen enkele keren uit op de weg en ook in het veld. Al zal het nog even duren voor we hem opnieuw in actie zullen zien.

Het WK veldrijden in Tabor begin februari was de laatste cross van Thibau Nys dit seizoen. Sindsdien heeft hij geen wedstrijd meer gereden in het veld en ook op de weg zal Nys de komende tijd nog niet te zien zijn. De eerste wedstrijd van Thibau Nys zal pas de Ronde van Romandië (23/04-28/04) zijn. Geen klassiekers in het voorjaar dus voor de jonge Nys, terwijl hij vorig jaar nog Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic en de Classic Brugge-De Panne reed. Nood aan rust Dirk De Wolf heeft er alleszins begrip voor. "Thibau heeft een zwaar crossseizoen achter de rug en was dringend aan rusten toe. Bij Lidl-Trek zijn ze volgens mij met meer dan voldoende coureurs om zijn tijdelijke afwezigheid op te vangen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Bovendien wachten hem verder op het seizoen nog voldoende doelen om zich in uit te leven. Ik denk daarbij aan het BK en de Ronde van België", stelt de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik nog.