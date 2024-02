Eli Iserbyt is volledig van gedacht veranderd over Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Elke winter gaat het vaak weer over Mathieu van der Poel en Wout van Aert, hoewel ook Eli Iserbyt en de andere veldrijders hun uiterste best doen. Iserbyt kijkt nu anders tegen hun aanwezigheid in de cross aan dan hij vroeger deed.

In de Vlaamse Wielrijder & Biker beantwoordt de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal de vraag of Van der Poel en Van Aert een zegen zijn voor de cross of ze net het feestje van de echte crossers verstoren. "Ze zijn een zegen. Gezien hoeveel volk er komt kijken als ze meedoen?"

Elke keer weer is er ook wel een duidelijke impact op de uitslag. "Ok, ze winnen van ons, maar dat is omdat ze beter zijn. Aan ons om er iets aan te doen, maar dat lukt niet. Ik ben wel content dat ik telkens probeer te volgen. Het is niet helemaal gelukt, maar ik heb geknokt. Ik probeer zoveel mogelijk te winnen als ze niet meedoen."

© photonews

Over de verhouding tussen renners als zichzelf en de tandem Van Aert-Van der Poel maakt Iserbyt zich geen illusies meer. "Het is zoals het is: we kunnen ze niet tot op de streep volgen. Ik heb vier jaar gedacht dat ik dat wél kon, maar het is niet zo."

Daar heeft Eli Iserbyt zich inmiddels bij neergelegd. "Hoe vaak stonden we ooit samen aan de start? Zestig keer? Elke keer verbaast het me weer hoe rap ze kunnen rijden." Lees hier wat Iserbyt nog zo te vertellen heeft over Van Aert en Van der Poel.