Geen Van der Poel aan de start: Jasper Philipsen schat zijn kansen in het openingsweekend in

In tegenstelling tot Mathieu van der Poel rijdt Jasper Philipsen wel een uitgebreid programma in het voorjaar. Zaterdag begint hij eraan in de Omloop Het Nieuwsblad.

Tien eendagskoersen en ook één rittenkoers. Dat is het programma van Jasper Philipsen tijdens het voorjaar. Beginnen doet hij met de Omloop Het Nieuwsblad, maar dat was bij zijn drie vorige deelnames geen succes.

Het voorspelde regenweer zal Philipsen ook niet echt in het voordeel spelen, denkt hij. "Ik ben meer een saloncoureur. Het kan bij mij beide kanten uit", zegt hij bij Sporza. "Ik geef mezelf dan ook een grotere kans in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die koers is meer voor een type zoals ik."

Mathieu van der Poel

Zaterdag staat Philipsen als kopman aan de start, zonder Mathieu van der Poel. "Het geeft toch een zeker comfort als je aan een wedstrijd begint met Mathieu in de ploeg. Als hij er niet bij is, starten we zonder topfavoriet in de ploeg. Maar het geeft ons wel kansen."

Philipsen rijdt dit jaar ook weer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en focust vooral op die laatste wedstrijd. Daarvoor moet ook de Scheldeprijs wijken, die Philipsen dus niet voor de derde keer zal winnen.

Programma Jasper Philipsen

24/02 Omloop Het Nieuwsblad

25/02 Kuurne-Brussel-Kuurne

04/03-10/03 Tirreno-Adriatico

13/03 Nokere Koerse

16/03 Milaan-Sanremo

20/03 Classic Brugge-De Panne

24/03 Gent-Wevelgem

27/03 Dwars door Vlaanderen

31/03 Ronde van Vlaanderen

07/04 Parijs-Roubaix

14/04 Amstel Gold Race