Johan Vansummeren stelt grote vragen bij de prestaties van Mathieu van der Poel

Het openingsweekend in de koers staat voor de deur. Daar is echter nog geen spoor te vinden van Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel neemt effentjes een korte break na de crosswinter. Buiten het feit dat hij zeker de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal rijden is het voorjaarsprogramma van de Nederlander nog niet bekend, al zou daar vandaag verandering in kunnen komen.

Wout van Aert koos deze winter voor een totaal andere aanpak van de cross. Hij richtte zich niet op het halen van resultaten in het veld, maar reed alles volop in voorbereiding op het voorjaar waar hij wil scoren in de Ronde en Roubaix.

“Volgens mij kan Wout echt toewerken naar die twee wedstrijden begin april. Maar daarin schuilt net het gevaar. Als je zoveel skipt als Wout, dan mag er ook echt niets foutlopen. Geen lekke band, val, noem maar op…”, zegt Johan Vansummeren aan Het Belang van Limburg.

Wout van Aert moet afrekenen met Mathieu van der Poel

En dan is er nog die ene storende factor voor Van Aert, een gesel die hem al jaren achtervolgt: Mathieu van der Poel heeft net als onze landgenoot zijn gedacht gezet op die twee absolute topkoersen.

Vansummeren stelt zich grote vragen bij dat alles. “Die is zo godsgruwelijk sterk. Maar hoeveel kan Mathieu nog verbeteren na dat WK veldrijden? Hoeveel pieken kan die mens op een jaar creëren?”, gaat Vansummeren verder.

Hij begrijpt maar niet hoe Van der Poel het allemaal klaarspeelt. “Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Daarom heb ik er veel voor over om eens te mogen gluren in Mathieu zijn files”, besluit hij.