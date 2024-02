Michel Wuyts vreest voor gevolgen bij Julian Alaphilippe na uitspraken van Patrick Levefere

Hoe gaat Julian Alaphilippe dit weekend koersen na de uithalen van Patrick Lefevere? Michel Wuyts heeft alleszins geen goed woord over wat Lefevere zei.

Patrick Lefevere haalde stevig uit naar Julian Alaphilippe. Te veel alcohol, te veel feestjes en stevig onder sloef bij vrouw Marion Rousse. Al dateren die uitspattingen van alcohol en feestjes wel al van eind 2022.

Dat die uitspraken net voor het openingsweekend vallen, is extra pijnlijk. Alaphilippe zit in zijn laatste contractjaar bij Soudal Quick-Step en is een van de renners die het moet gaan doen voor de ploeg in het klassieke voorjaar.

Wuyts streng voor Lefevere

Michel Wuyts vreest voor overacting bij de Fransman. "In zijn gat gebeten en dan half gescheten. Ik denk aan zijn aanval in de Omloop van ’21. Voortvarend in de aanval, tien kilometer verder platgewalst. Alaphilippe heeft behoefte aan overleg, aan waarachtige motivatie", zegt hij bij HLN.

Wuyts is dan ook streng voor de uitspraken van Lefevere. "Markant is dat Alaphilippe voor reddende engel moet spelen. Precies daarom is de dreun uitermate slecht getimed en dom", stelt de analist nog.