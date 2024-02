Na de onthullingen van Victor Campenaerts: Wout van Aert staat er helemaal voor open

Er lijkt een nieuwe hype te zijn in het peloton: hittetrainingen. Victor Campenaerts gelooft er sterk in, Wout van Aert lijkt zeker geïnteresseerd om het ook eens te proberen.

Victor Campenaerts traint vier tot vijf keer per week een uur in extreme hitte, onthulde hij bij HLN. Daarbij laat hij zijn kerntemperatuur stijgen tot 38,5 graden Celsius, maar niet boven de 39 graden Celsius.

Dat kan op meerdere manieren. Door naar de sauna te gaan, met een k-way op de rollen fietsen in de garage of in de woonkamer voor de open haard. Of in Zuid-Spanje met twee extra truien rustig een berg op fietsen.

Door de hittetraining zou het lichaam meer hemoglobine aanmaken. Die stof zorgt ervoor dat het bloed meer zuurstof kan transporteren. Dat is de reden waarom renners nu op hoogtestage gaan voor enkele weken.

Van Aert

Wout van Aert staat er zeker voor open en bij Visma-Lease a Bike zijn ze dan ook aan het onderzoeken of en hoe hittetraining een effect heeft. "Vijftien jaar geleden trokken renners ook al op hoogte, maar daarom wisten ze nog niet hoe ze dat perfect moesten doen."

"Nu weet ik zeker dat ze in onze ploeg zeer goed weten hoe ze een hoogtestage moeten managen om er het beste effect uit te halen. Het zou goed kunnen dat we dat weldra ook over hittetrainingen kunnen zeggen."