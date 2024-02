Olympische droom voorbij? Peter Sagan ondergaat noodzakelijke operatie aan zijn hart

Peter Sagan heeft een noodzakelijke hartoperatie moeten ondergaan om nog verder te kunnen koersen. Er werd bij de Slowaak enkele keren een buitengewoon hoge hartslag gemeten.

Geen Peter Sagan (34) meer op de weg dit jaar, de Slowaak focust zich op het mountainbiken en wil nog naar de Olympische Spelen in Parijs. Maar die droom moet Sagan nu dus voor even opbergen.

Tijdens een mountainbikewedstrijd in de buurt van Valencia werd er bij Sagan enkele keren een hartslag boven de 200 vastgesteld. Wat de oorzaak daarvan was, is niet duidelijk. Maar artsen hebben wel ingegrepen.

Sagan werd geopereerd in het Italiaanse Ancona, waarbij er wat hartweefsel werd weggehaald bij de Slowaak, meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Het is alleszins een stevige tegenvaller voor Sagan, die zijn carrière wil afsluiten op de Spelen. Voorlopig heeft Sagan nog geen ticket voor de Olympische Spelen, maar hij heeft tot eind mei de tijd om genoeg punten te pakken.