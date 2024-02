Roodhooft komt met uitleg: daarom begint Mathieu van der Poel pas in Milaan-Sanremo aan zijn seizoen

Wereldkampioen Mathieu van der Poel begint pas aan zijn seizoen in Milaan-Sanremo. Dat heeft volgens zijn ploeg Alpecin-Deceuninck wel een goede reden.

Slechts zeven koersen zal Mathieu van der Poel rijden in het voorjaar, maar daar zitten wel vier monumenten bij. Al is zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik nog niet helemaal zeker. Daar wordt pas later over beslist.

Precies Luik-Bastenaken-Luik is de reden waarom Van der Poel pas in Milaan-Sanremo voor het eerst aan de start. "In een poging om het voorjaar wat langer te laten duren, is de keuze op Milaan-Sanremo gevallen", zegt manager Philip Roodhooft bij HLN.

Van der Poel rijdt L-B-L

"Luik-Bastenaken-Luik is nog een maand of twee in de toekomst." Daarom is het voor de ploeg en Van der Poel moeilijk om nu al te beslissen of zijn vorm nog goed genoeg zal zijn om dat vierde monument nog te rijden. In Luik staan ook Evenepoel en Pogacar aan de start.

Het sterretje of het vraagteken achter zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik, zal zo goed als zeker verdwijnen. "Dat hij erop staat voor die koers geeft aan dat het het plan is", stelt Roodhooft duidelijk.

Programma Mathieu van der Poel