Van Aert of Van der Poel? Van Avermaet onthult wie meer kans maakt in de Ronde en Roubaix

Wout van Aert probeert dit jaar opnieuw een gooi te doen naar een zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daar zal hij wel opnieuw Mathieu van der Poel moeten kloppen.

Mathieu van der Poel was vorig seizoen en de voorbije jaren bijna altijd beter dan Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vorig jaar werd de Nederlander tweede in de Ronde en won hij Parijs-Roubaix.

Dit jaar wil Wout van Aert toch opnieuw een gooi doen naar een eerste zege in een van die twee koersen. En daar zal hij toch ook opnieuw moeten afrekenen met wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Van Aert vs Van der Poel

Voor Greg Van Avermaet is het echter nog geen uitgemaakte zaak wie van de twee de beste zal zijn. Voor zowel de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix schat Van Avermaet nog altijd de kansen op 50-50.

Hij gelooft dan ook in Van Aert. "Zijn resultaten zijn tot dusver in beide wedstrijden even goed. Waarom zou Van Aert niet meer de explosiviteit hebben die nodig is om de Ronde te winnen?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik schat Van der Poel ook niet noodzakelijker hoger in dan Van Aert. Bekijk al hun resultaten en je zal merken dat Van Aert zelfs stabieler is dan Van der Poel. Voor mij staan ze nog steeds op gelijke hoogte." Voor Van Aert moet het gewoon eens allemaal meezitten, stelt Van Avermaet.