Wout van Aert en vrouw Sarah De Bie komen met slecht nieuws voor hun fans

Wout van Aert wil dit jaar scoren in het voorjaar. Daardoor moeten ook knopen worden doorgehakt om hem zoveel mogelijk te ontlasten.

Zo hebben Wout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie besloten om hun kledingmerk Panache stop te zetten. Het koppel is in een andere levensfase terecht gekomen, met twee kinderen, en wil zich nu op andere dingen focussen.

"De afgelopen jaren hebben we mooie dingen kunnen realiseren, met veel zwier en bravoure en zijn we trots op wat Panache voor jullie en voor ons heeft kunnen betekenen", klinkt het op hun sociale media.

"Het was fijn om zoveel leuke mensen en fans van ons merk blij te kunnen maken met onze designs en producten. Ondertussen zijn we in een andere fase van onze carrière & leven gekomen met ons gezin en gaan we ons focussen op andere zaken."

"We zetten op een mooi moment een punt achter Panache waarbij we iedereen superhard willen bedanken die op één of andere manier betrokken was", wordt er nog besloten. De webshop is ondertussen ook al afgesloten.