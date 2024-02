🎥 Marianne Vos (36) is weer helemaal terug en klopt wereldkampioene Lotte Kopecky in de Omloop

Lotte Kopecky heeft geen tweede zege op rij kunnen boeken in de Omloop Het Nieuwsblad. Ze moest in de sprint de duimen leggen voor de Nederlandse Marianne Vos.

Bij de mannen was Visma-Lease a Bike de grote topfavoriet, bij de vrouwen was SD Worx-Protime de grote favoriet. Met onder meer Kopecky, Vollering en Wiebes aan de start had de Nederlandse ploeg meerdere ijzers in het vuur.

Een kopgroep van vier rensters kozen voor de vlucht van de dag, de Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok en pakte wat voorsprong op de rest. Op de Muur van Geraardsbergen toonde Kopecky wel opnieuw haar klasse.

Twee rensters konden de aanval van Kopecky wel beantwoorden want Marianne Vos en Shirin van Anrooij kleefden aan haar wiel. Met ook nog Longo Borghini gingen ze met vier de laatste tien kilometer in.

Van Anrooij en Longo Borghini probeerden nog wel, maar het werd uiteindelijk toch een sprint met vier. Kopecky probeerde Vos wel op te vangen, maar de 36-jarige Nederlandse was te snel voor de wereldkampioene. Voor Vos was het haar eerste deelname aan de Omloop en ze wint ook meteen.