📷 Onherkenbaar! Julian Alaphilippe pakt uit met nieuwe look voor de Omloop

Julian Alaphilippe kwam de afgelopen dagen wat in een storm terecht door de uitspraken van Patrick Lefevere. De Fransman kiest nu voor een nieuwe look.

Of het wat te maken heeft met de hele heisa na de uitspraken van Patrick Lefevere is niet helemaal duidelijk, maar Alaphilippe scheerde zijn kenmerkende ringbaard helemaal af. De Franse ex-wereldkampioen is bijna onherkenbaar.

Alaphilippe ziet er ook opvallend scherp uit, kan hij straks verrassen in de Omloop Het Nieuwsblad? Het is pas zijn tweede deelname aan de Vlaamse wedstrijd, in 2021 werd de toenmalige wereldkampioen 57ste.

Voor Alaphilippe is het ook een belangrijk jaar, want hij zit in zijn laatste contractjaar bij Soudal Quick-Step. Hij moet Lefevere dus overtuigen om hem nog een nieuw contract te geven, al lijkt Alaphilippe toch eerder richting een Franse ploeg te trekken.

Programma Alaphilippe

Naast de Omloop rijdt Alaphilippe zondag ook Kuurne-Brussel-Kuurne, volgend weekend de Strade Bianche. Dan staan ook Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen op zijn programma.