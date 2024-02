Arnaud De Lie bijt stevig van zich af na de Omloop na hevige kritiek over zijn vorm

Arnaud De Lie reed opnieuw een sterke Omloop Het Nieuwsblad, maar kon uiteindelijk niet sprinten voor de zege. De jonge Waal werd tiende.

Arnaud De Lie zat mee in de goede kopgroep met onder meer Van Aert, Laporte en Pidcock. Het peloton kwam uiteindelijk nog terug, waaruit Tratnik en Politt nog wegreden. Lotto Dstny probeerde nog, maar kon het gat niet meer dichtrijden.

"Het was opnieuw een heel lastige wedstrijd en ik deed mijn best, maar tegen Visma-Lease a Bike is het altijd bijzonder moeilijk koersen", zegt hij bij Sporza. "Ik weet niet de hoeveelste ik uiteindelijk ben (tiende, nvdr.), maar ik kom niet voor een tweede of een derde plaats."

"Iedereen dacht twee weken geleden dat ik niet goed was. Maar ik had wel vertrouwen na mijn koersen in Spanje. Mijn conditie wordt steeds beter en beter. Dat is goed voor Le Samyn en Parijs-Nice."

Van Aert pijn gedaan

"Op de klim (de Muur van Geraardsbergen, nvdr.) was ik de sterkste van de groep. Dat bewijst ook dat mijn vorm niet zo slecht is." Daar deed De Lie onder meer Van Aert en Laporte pijn.

"Visma-Lease a Bike had drie man mee voorin. In mijn ogen was Matteo Jorgenson de sterkste. Wout van Aert was goed, maar niet zo sterk als ik had verwacht", zag De Lie nog.