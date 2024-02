Jan Bakelants countert het verhaal van Patrick Lefevere over 'sloef' Julian Alaphilippe stevig

Patrick Lefevere haalde deze week stevig uit naar Julian Alaphilippe en zijn vrouw Marion Rousse. Alaphilippe zou onder de sloef liggen, maar Jan Bakelants countert die uitspraak van Lefevere.

"Te veel feesten, te veel alcohol", gaf Lefevere als reden voor de magere jaren van de Fransman bij Soudal Quick-Step. "Julian ligt ook serieus onder de sloef bij Marion (Rousse, de partner van Alaphilippe). Misschien wel té veel."

Elke renner onder de sloef

Rousse kon er niet mee lachen en diende Lefevere stevig van antwoord. Jan Bakelants heeft er ook zijn mening over. "Elke renner is gebaat met een sterke vrouw naast zich, die haar zaakjes thuis op orde heeft en zegt hoe het gaat gebeuren", zegt hij bij HLN.

Zo vond Bakelants het belachelijk dat hij na een koers al om zes uur moest eten. Hij had namelijk een hele week met de ploeg pas om half negen gegeten. Dat heeft bij hem gebotst in het begin van zijn carrière, geeft Bakelants toe.

"Tot je mee bent met het verhaal en beseft dat het voor je gezin beter is om al om zes uur te eten, ook al had ik dan zelf geen honger. Elke coureur moet thuis een beetje een sloef zijn, anders is die relatie niet draaglijk."