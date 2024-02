Jasper Philipsen onthult het plan van Alpecin-Deceuninck om Wout van Aert en co te kloppen

Alpecin-Deceuninck staat met Jasper Philipsen als kopman aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Zij proberen het blok van Visma-Lease a Bike te slim af te zijn.

Vorig jaar was het openingsweekend een teleurstelling voor Jasper Philipsen. Hij werd 33ste in de Omloop Het Nieuwsblad en gaf op in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij pakte zijn voorbereiding dit jaar iets anders aan door langer op hoogte te gaan, maar ook eerder naar huis te gaan.

"We hebben heel goed kunnen werken en kunnen doen wat we moesten doen. Ik heb er vertrouwen in dat we kunnen scoren", zegt de groene trui van de Tour de France bij In de Leiderstrui. Al is er wel dat sterke blok van Visma-Lease a Bike.

Van Aert en co kloppen

Vorig jaar domineerde de gele brigade het Vlaamse openingsweekend met winst voor Van Baarle in de Omloop en Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hoe kan Alpecin-Deceuninck die bijzonder sterke ploeg toch kloppen?

"Proberen te volgen en mee te geraken over de Bosberg. Renners als Wout van Aert weten dat ook en gaan de koers proberen open te breken, wat met de wind mee ook in hun voordeel is", stelt Philipsen.

"Dat maakt het voor ons iets lastiger, maar ik zie nog steeds mogelijkheden. Of er een alliantie tegen hen is? Ik zit nog niet in die WhatsApp-groep…", lacht Philipsen nog.