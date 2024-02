José De Cauwer schrikt na antwoord van Lotte Kopecky: "Dat ga je toch niet weggeven?"

Lotte Kopecky is straks de topfavoriete om zichzelf op te volgen in de Omloop Het Nieuwsblad. José De Cauwer blikt al iets verder met haar vooruit.

Het hele voorjaar lang wil Lotte Kopecky schitteren in haar regenboogtrui. Ze maakte al stevig indruk in de UAE Tour, door boven op Jebel Hafeet te winnen en ook de eindzege te pakken. Ze is dus klaar voor het voorjaar.

Net als bij Wout van Aert lijkt voor Kopecky vooral de week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de belangrijkste. Al heeft ze ook haar zinnen gezet op een eerste zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Parijs-Roubaix

Bij SD Worx-Protime moet Kopecky wel het kopmanschap delen met Vollering, Reusser en Wiebes. Veel knechten zijn er dan ook niet bij de ploeg. Al kan Kopecky wel rekenen op de Luxemburgse Christine Majerus.

"Christine ís een knecht. Parijs-Roubaix is de enige wedstrijd waar ze zelf nog graag prijs zou rijden. Ik zou het haar zo hard gunnen mocht ze nu in haar laatste jaar Roubaix kunnen winnen", zegt Kopecky bij Het Nieuwsblad.

José De Cauwer lijkt meteen terug te denken aan Gent-Wevelgem en Wout van Aert: "Je gaat Roubaix toch niet weggeven, Lotte?" "Euh neen. Dat nu ook weer niet", antwoordt Kopecky. "Maar als iemand anders moet winnen, dan toch graag Christine."