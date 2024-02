Lotte Kopecky spreekt klare taal over vertrek van Demi Vollering bij SD Worx-Protime

Lotte Kopecky tekende deze week een nieuw contract bij SD Worx-Protime tot eind 2028. De bal ligt nu in het kamp van Demi Vollering om eventueel hetzelfde te doen.

Bij SD Worx-Protime voelt Lotte Kopecky (28) zich duidelijk goed en dus tekende ze een nieuw contract tot eind 2028 bij de Nederlandse ploeg. Op het einde van dat contract zal Kopecky al 33 zijn, wellicht is het dus haar laatste grote contract.

Transfer Vollering

Haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering is één jaar jonger dan Kopecky en is ook einde contract. Vollering kreeg volgens geruchten deze winter al een aanbieding van 1 miljoen euro per jaar van UAE Team Emirates.

"In de onderhandelingen is de vraag gesteld: 'Gaat het jouw keuze mee bepalen of andere rensters al dan niet blijven?' Ik heb aangegeven van niet", zegt Kopecky bij Het Nieuwsblad. "Ik ben blij dat mijn beslissing nu bekend is. Nu is het aan Demi om te kiezen of zij met mij wil blijven koersen of niet."

Erwin Janssen, de CEO van de ploeg, hintte na de contractverlenging van Kopecky wel op een vertrek van Vollering. "Als u me dan vraagt hoe groot de kans is dat Demi Vollering volgend seizoen nog bij ons fietst, dan antwoord ik dat het moeilijk zal worden."