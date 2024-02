Lotte Kopecky staat scherp na prikkelende suggestie: "Je mag schrijven wat je wil, wij zijn ook maar mensen"

Een scherp reagerende Lotte Kopecky voorbij de streep in Ninove. Met torenhoge verwachtingen krijgt ze als wereldkampioene constant te maken: een tweede plaats in de Omloop moet zeker niet te negatief belicht worden.

Is het nu nieuws dat SD Worx-Protime een koers niet wint? Dat was één van de eerste vragen die Kopecky voorgeschoteld kreeg in de mixed zone. "Je mag schrijven wat je wil, we zijn ook maar mensen. Ik denk dat we collectief wel een goede wedstrijd reden", verdedigde onze landgenote zichzelf en haar teamgenoten toch enigszins.

Wat meer hulp van latere winnares Marianne Vos had onderweg misschien toch gemogen, vond Kopecky ook. "In de finale was het lastig, met de vele aanvallen van Lidl-Trek. Ik had het gevoel dat ik het zelf vaak moest reageren. Longo Borghini reed altijd weg en Marianne reageerde niet."

KOPECKY VREESDE SOLO LONGO BORGHINI

Bij momenten was er toch wel vrees dat het faliekant kon aflopen. "Ik had zoiets van: "Straks rijdt Longo Borghini solo naar de finish en rijden wij voor plek 2". Ik had tactisch een andere mening dan Marianne." Die laatste klopte Kopecky in de sprint.

"Neen, ik dacht niet dat Marianne sneller ging aangaan in de sprint. Ik had misschien zelf een fractie van een seconde sneller moeten aanzetten. Maar we weten dat Marianne niet traag is." Van deze tweede plaats moet zeker geen drama gemaakt worden.

DOELEN VAN KOPECKY LIGGEN LATER

"De grote doelen liggen later, maar dat neemt niet weg dat je wil winnen. We zitten in een situatie waarin we misschien niet meer tevreden zijn met een tweede plek, maar het blijft uiteindelijk de Omloop Het Nieuwsblad. Ik had onderweg wel het gevoel dat er bij mij power op zat.