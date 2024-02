Michel Wuyts trekt al eerste conclusie over Wout van Aert na minder momentje in de Omloop

Wout van Aert stond opnieuw op het podium in de Omloop Het Nieuwsblad, maar moest toch passen op de Berendries bij een aanval van Tom Skujins. Michel Wuyts trekt dan ook een duidelijke conclusie.

Visma-Lease a Bike zat opnieuw in een uitstekende positie in de Omloop Het Nieuwsblad met drie renners op zes in de kopgroep. Met Wout van Aert, Christophe Laporte en Matteo Jorgenson leek de ploeg alles in handen te hebben.

Tot de Let Toms Skujins op de Berendries plots versnelde. Hij knalde van alles van en iedereen weg, Wout van Aert probeerde het gat dicht te rijden, maar dat lukte niet. Van Aert moest duidelijk passen.

Hoogtestage Van Aert

"Die aanval liet zien dat Van Aert nog een tikkeltje te kort komt", zegt Michel Wuyts bij HLN. Van Aert ging voor het eerst nog niet op de hoogtestage voor de Omloop, die staat pas volgende week op het programma.

Die wordt cruciaal, denkt Wuyts. "In het verleden hebben zijn hoogtestages altijd aangeslagen. Als hij deze keer ook zo sterk terug komt, zal hij die 105 procent hebben, die nodig is om Van der Poel te kloppen in de Ronde van Vlaanderen."