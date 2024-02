Ondanks slechte resultaten: Van Hooydonck onthult waarom De Lie wél een favoriet is voor de Omloop

Wout van Aert staat als de grote topfavoriet aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck vindt Arnaud De Lie echter ook een favoriet.

Met al een overwinning op zak in de Algarve en een bijzonder sterke ploeg van Visma-Lease a Bike is Wout van Aert de grote topfavorieten voor de Omloop Het Nieuwsblad. In 2022 won Van Aert de klassieker al eens.

Een andere Belg die bij de favorieten wordt gerekend, is Arnaud De Lie. De jonge Waal werd vorig jaar bij zijn eerste deelname meteen tweede. Maar de start van zijn seizoen was wel veel minder dan de voorbije jaren.

Hoogtestage verwerkt

De Lie gaf in twee van zijn drie wedstrijden op, na een loodzware hoogtestage. En toch is dat voor Nathan Van Hooydonck geen reden om geen rekening met De Lie te houden. "Voor mij blijft De Lie absoluut een favoriet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Van Hooydonck is het voor een jonge renner als De Lie nog zoeken naar de juiste timing voor een hoogtestage. "Maar dat is intussen twee weken geleden. Zaterdag gaat hij sowieso veel beter zijn dan in Murcia of Almeria."