Wout van Aert haalt uit naar andere renner: "Die stempel heeft hij, zelfs bij de fans"

In welke koers hij ook aan de start staat, bijna altijd strijdt Wout van Aert mee voor de zege. Met één renner rijdt hij echter niet graag op kop.

Straks in de Omloop Het Nieuwsblad start Wout van Aert opnieuw als topfavoriet, ook door de sterke ploeg van Visma-Lease a Bike. Met ploegmaats als Laporte, Van Baarle, Laporte, Benoot en Tratnik heeft de ploeg veel potentiële winnaars.

Als Van Aert de vraag krijgt met wie hij graag in een vlucht zou zitten, ook buiten de Omloop Het Nieuwsblad, is hij duidelijk. Van Aert kiest voor de Spaanse kampioen Oier Lazkano. "Je zoekt dan iemand die vooral supersterk is, gas geeft en niet te veel nadenkt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Rui Costa

Van Aert is echter ook duidelijk met wie hij zeker niet in een vlucht wil zitten: Rui Costa. "Hij rijdt nooit en die blijkt dan toch nog een sterke tegenstander te zijn in de finale. Die stempel heeft hij, zelfs bij de fans."

Volgens Van Aert is het zelfs voor de kijker thuis duidelijk dat Costa die tactiek toepast. De Portugees fietste wel al een bijzonder mooi palmares bij elkaar, wellicht het gevolg van zijn tactiek om niet mee te koersen.

"Hij denkt gewoon: hopelijk brengen ze mij zo ver mogelijk en doe ik mee voor winst. Als dat niet is, dan is het maar zo. Hij durft heel hard te gokken." In de Omloop zal Van Aert Costa niet tegenkomen, de Portugees ligt in de lappenmand na een val in de Ronde van de Algarve.