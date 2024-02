🎥 Pijnlijke beelden: verrassende winnaar in Oostmalle, vrees voor blessure Toon Aerts na zware crash

Het crosseizoen zit er helemaal op. De traditionele sluitingsprijs in Oostmalle was het laatste wapenfeit en dat leverde nog heel wat spektakel op. Toon Aerts was de pechvogel van dienst.

Toon Aerts kon na twee vierde plaatsen nog eens mikken op een podiumplaats in zijn derde en laatste cross van het seizoen, maar zover kwam hij nooit. Hij viel zwaar in de nadarhekken en er is vrees voor onder meer een neusbreuk.

Een drama voor Toon Aerts in Oostmalle! 🚑 pic.twitter.com/LUc0C1z0tA — Play Sports (@playsports) February 25, 2024

De race ging ondertussen gewoon verder uiteraard. In een tactische race gingen we uiteindelijk zelfs naar een sprint met vijf. Daarin was Niels Vandeputte enigszins verrassend de snelste na een sterke race van de jongeling.

Lars van der Haar en Eli Iserbyt mochten mee het podium op in de sluitingsprijs. Bij de vrouwen géén verrassing. Daar was het opnieuw Lucinda Brand die haar knap seizoenseinde nog wat meer in de verf wist te zetten met een extra zege, voor Laura Verdonschot en Manon Bakker.