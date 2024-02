🎥 Wansmakelijke biergooier op de Muur van Geraardsbergen: "Helpt u deze boerenlul identificeren?"

Marianne Vos wist op haar 36e haar ondertussen al 249e zege op de weg te boeken. Een geweldige prestatie van de Nederlandse, die in de sprint te sterk was voor Lotto Kopecky & co. Er was wel een wansmakelijk momentje onderweg.

Op de Muur van Geraardsbergen kreeg Marianne Vos namelijk een flinke kwak bier over zich heen gegooid vanuit het publiek. Op beelden is duidelijk te zien dat ze even alles moet wegwrijven uit haar gezicht na de kwak.

De beelden gaan ondertussen rond via de sociale media en er kwam al een oproep om de dader in kwestie te helpen identificeren. Het is en blijft bizar dat dit gedrag ook in 2024 nog steeds gesteld wordt. Eerder deze winter was er ook al eens een akkefietje met Mathieu van der Poel na aanhoudelijk biergooien tijdens de cross.

Helpt u even de boerenlul te identificeren die bier gooit op Marianne Vos op de Muur van Geraardsbergen? ⁦@sporza_koers⁩ pic.twitter.com/01RtzTTFH8 — Anne Popkema (@annepopkema) February 24, 2024

Als iemand dit filmpje tegenkomt op socials dan zitten we al een heel eind.



De persoon die aan het filmen is heeft denk ik niet door wat er achter (haar?) gebeurt want kijkt de hele tijd naar de opkomende rensters.



Kent misschien wel de persoon die daar stond?@PzGbergenLierde — Steyn Van Overberghe 🚴 🇧🇪🚴‍♂️ (@steyn_v_o) February 25, 2024