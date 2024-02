Alerte Wout van Aert wijst Ruben Van Gucht op foutje: "Dit gaat Mark Uytterhoeven gebruiken volgende week"

Wout van Aert werd derde in de Omloop Het Nieuwsblad. Een dag later stond hij voor het eerst aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne, dat voor de gelegenheid in Kortrijk begon. En of hij bij de pinken was? Zeer zeker.

Ruben Van Gucht had Wout van Aert geïnterviewd voor de start in Kuurne. En het ging daarbij vooral over de mogelijke scenario's onderweg naar Kuurne. Krijgen we een sprint met een grote groep door de vlakke(re) finale dan in de Omloop Het Nieuwsblad?

Of gaat de wind een rol spelen. Net als zaterdag zou die ook zondag in de rug staan. Ruben Van Gucht sprak erover met Wout van Aert, maar maakte daarbij een blunder. Eentje die een zeer alerte Wout van Aert dus ook meteen had opgemerkt.

Rug in de wind - wind in de rug

"Ik denk dat Mark Uytterhoeven deze quote gaat gebruiken volgende week", aldus Wout van Aert. Waarop Van Gucht: "Wat hebben we verkeerd gezegd misschien?" en een scherpe van Aert: "Rug in de wind" (in plaats van wind in de rug).

Een verwijzing naar Wielerclub Wattage, waarin ook de foutjes van de voorbije week vaak de revue passeren dankzij Uytterhoeven. Om maar te zeggen: van Aert was er klaar voor.