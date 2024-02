Angstaanjagende ervaring: renner verliest bewustzijn en komt daardoor ten val

Opvallend beeld dit weekend in de Faun-Ardèche Classic. De 25-jarige Lars van den Berg werd onwel in die race en kwam daardoor ten val. Een dag later kan hij gelukkig al/nog vertellen wat er gebeurde.

Lars van den Berg werd zaterdag onwel tijdens de Faun-Ardèche Classic. Hij verloor daarbij even het bewustzijn, waardoor hij ten val kwam. Een dagje later is hij teruggekomen op de zaak en laat hij weten dat hij het al beter stelt.

Yesterday during the race at Faun-Ardèche classic I became unwell which made me fell unconscious while riding my bike causing a crash directly after.

The medical support of the race took great care of me and after was transported to the Valence hospital where I did some tests.1/2 — Lars van den Berg (@larsvandenberg2) February 25, 2024

Luckily I was free to go late in the evening. The medical experts of the team will now take charge of the following steps.



What remains is a very scary experience, for me, my teammates and loved ones.



2/3 — Lars van den Berg (@larsvandenberg2) February 25, 2024

To make clear, for the moment I feel well and look very optimistic towards the future.



See you soon!! — Lars van den Berg (@larsvandenberg2) February 25, 2024

"Ik ben onwel geworden en ben daardoor het bewustzijn verloren. Daardoor ben ik gevallen in de Faun-Ardèche Classic", klinkt het in een bericht van de 25-jarige Nederlander. Hij bleef even liggen en gaf uiteindelijk logischerwijze op. Vandaag stond hij ook niet aan de start in de Drome Classic.

"De medische zorg van de wedstrijd was goed en ik ben meteen naar een ziekenhuis in Valence vervoerd voor onderzoek. Nu gaat de medische staf zich buigen over de vervolgstappen. Het was een angstaanjagende ervaring voor mij, mijn teamgenoten en mijn dierbaren."